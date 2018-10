A Messina, una domenica di pioggia intensa con alberi caduti e strade allegate

Quella di oggi, è stata una domenica di pioggia ininterrotta, con un bilancio che ha fatto registrare alberi caduti… alle ore 8 un pino sul viale Regina Margherita all’altezza della villa Salus ed un altro nella zona di villa Dante e via San Cosimo. A causa del maltempo, è rimasto isolato il villaggio di Pezzolo a partire dalla strada di accesso. In via la Farina invece, è finito al suolo un palo della pubblica illuminazione.

Come sempre accade in questi casi, viale della Libertà, via Vittorio Emanuele e via La Farina si sono trasformate in piscine per il non corretto deflusso delle acque meteoriche. I vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, hanno fatto fronte alle diverse richieste arrivate ai rispettivi centralini. Infine, da segnalare anche la