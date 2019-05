A mezzogiorno circa, ieri, un bus turistico ha rischiato di precipitare in burrone

Verso mezzogiorno di ieri a Taormina, in via Garipoli, un bus turistico turistico ha rischiato di finire fuori strada precipitando nel sottostante dirupo adiacente ad una bretella della A18. L’autobus, che in un primo istante era parcheggiato nella zona di sosta della Madonnina è stato trasferito nello spazio subito prospiciente il piazzale, ma ha iniziato a muoversi mentre a bordo non si trovava nessuno.

Probabilmente, l’inconveniente è stato determinato da un guasto meccanico che ha fatto prendere velocità al mezzo, fermatosi con le ruote anteriori sospese nel vuoto con un burrone in basso. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, che hanno dovuto tagliare parte del guardrail per far risalire il veicolo e riportarlo sulla sede stradale.