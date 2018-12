A Milazzo, è stata scoperta dalla Polizia Stradale una Società di autonoleggio abusiva

Servizi finalizzati al controllo delle Società di noleggio veicoli, effettuati dal Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno portato al sequestro di cinque autovetture e a sanzioni amministrative per oltre tremila euro a carico dell’amministratore di un’Azienda operante nell’area di Milazzo.

La Società di noleggio veicoli in questione, ben pubblicizzata con insegne e cartellonistica stradale, è risultata priva di qualsivoglia autorizzazione amministrativa necessaria per espletare tale attività, con locali non idonei ed autovetture non in regola. Analogo controllo è stato altresì portato a termine nel mamertino, presso una concessionaria di auto nuove e usate, con il riscontro di irregolarità sanzionate per diverse centinaia di euro.