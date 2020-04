A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina: Nell’ambito delle attività di prevenzione volte al contenimento del Covid-19, è stato avviato un intervento di santificazione al Padiglione B

I PAZIENTI NON DIMISSIBILI, SONO STATI TRASFERITI IN ALTRI REPARTI

L’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina comunica che, nell’ambito delle attività di prevenzione volte al contenimento del Covid-19, è stato avviato un intervento di santificazione al Padiglione B.

I pazienti non dimissibili sono stati trasferiti in altri reparti e 10 di loro, grazie all’apposita convenzione siglata nei giorni scorsi, ricoverati in una clinica privata cittadina. Nell’ambito delle stesse attività di prevenzione, sono stati effettuati i tamponi rino-faringei agli stessi pazienti, tutti con esito negativo. Inoltre, prosegue lo screening del personale sanitario di tutta la struttura ospedaliera, anch’esso sottoposto a tamponi in base alle disposizioni regionali. Nei prossimi giorni, una volta ultimata la santificazione, i pazienti trasferiti verranno nuovamente ricoverati presso il Padiglione B.