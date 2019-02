A Palazzo dei Leoni, sono stati sottoscritti i primi Accordi di Programma

Si è svolta stamane, a Palazzo dei Leoni, la riunione tra il Sindaco Metropolitano Cateno De Luca ed i Sindaci di diciannove Comuni convocati per la sottoscrizione dei primi sette Accordi di Programma per la predisposizione di progetti da inserire nelle proposte di rimodulazione del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 o su altri programmi di finanziamento regionali o extra regionali.

“Abbiamo un’esigenza ben precisa – ha dichiarato il Sindaco Metropolitano Cateno De Luca – che è quella di cercare di creare, soprattutto per interventi complessi che siano coincidenti con le linee guida del Patto per lo sviluppo e che, in questo caso, riguardano il settore della viabilità di collegamento intercomunale, una serie di progetti in relazione a quelle che sono le risorse che si andranno a liberare e che verranno immediatamente assegnate. In tal senso, si renderanno disponibili 70-80 milioni di euro e di conseguenza, dobbiamo lavorare per individuare al più presto progetti cantierabili.

La Città Metropolitana di Messina mette a disposizione dei Comuni le competenze e, attraverso la sottoscrizione propedeutica degli accordi di programma, si chiede alle municipalità del territorio di individuare un Comune capofila o di interloquire con i nostri uffici tecnici per usufruire di un supporto importante. E’ fondamentale rispettare le scadenze che ci siamo imposti; entro il mese di dicembre di quest’anno bisognerà avere i progetti definitivi per poi poter immediatamente calendarizzare le conferenze di servizi che ci permettano di acquisire in modo semplificato i pareri e giungere al passaggio successivo che riguarderà la progettazione esecutiva”. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori riunioni con i Sindaci degli altri Comuni per la sottoscrizione di ulteriori Accordi di Programma.