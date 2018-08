A Palmi, ad un 58enne è stato imposto il divieto di avvicinamento alla ex moglie

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Palmi ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale, emessa dall’Autorità Giudiziaria di Palmi nei confronti di un 58enne del luogo, ritenuto responsabile di atti persecutori in danno della ex moglie. L’uomo, dopo la separazione, per circa 2 anni ha più volte minacciato di morte nonché posto in essere pedinamenti ed insultato la ex moglie costringendola a modificare le sue abitudini ed ingenerando nella stessa gravi stati di ansia e di paura.

L’attività degli investigatori della Polizia di Stato ha avuto l’input dalla denuncia della donna e quanto accertato ha consentito di ottenere gli indizi sufficienti affinché l’Autorità Giudiziaria potesse emettere a carico del 58enne di Palmi la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla ex moglie. Il provvedimento eseguito è un ulteriore successo ottenuto dal personale del Commissariato di P.S. di Palmi in materia di violenza sulle donne a dimostrazione dell’elevata attenzione che la Polizia di Stato presta al fenomeno della violenza di genere e stalking”.