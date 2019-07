A parlare in una nota di risposta al comunicato di MessinaServizi è il consigliere della VI^ Circoscrizione Mario Biancuzzo: “in risposta alle annotazioni sollevate dal presidente della MessinaServizi mi preme ricordare che il ruolo di consigliere circoscrizionale impone una etica di servizio e di serietà che mi viene da anni riconosciuta dai messinesi per essermi sempre fatto carico di sollevare e sensibilizzare le istituzioni tutte per la risoluzione di qualsivoglia problematica”.

Biancuzzo prosegue: “inoltre sottolineo che è mio dovere farmi portavoce delle necessità, dopo aver accertato la veridicità, dei problemi esistenti, poste alla mia attenzione nello spirito di una proficua collaborazione con tutte le istituzioni e nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ognuno. Mi dispiace che il presidente della MessinaServizi fraintenda il mio intervento che non cerca, assolutamente, scontri ne il pelo nell’uovo, ma, ribadisco, vuole essere di assoluta collaborazione e condivisione con il programma del sindaco a cui lo scrivente ha dato il proprio personale contributo a livello politico sostenendolo durante le fasi della campagna elettorale e partecipando attivamente a tutta la SUA attività protese a rilanciare questa martoriata città. Inoltre nei video pubblicati sul mio profilo facebook, consultabili da chiunque, ho sempre ribadito e ricordato che la MessinaServizi è presente per eliminare le discariche, ma, purtroppo, dopo due e tre giorni la discarica a cielo aperto si ripresenta. Nel confermare la mia totale fiducia al sindaco on. dott. Cateno De Luca per le sue alte capacità politiche e amministrative porgo distinti saluti”.