A Patti, la Polizia di Stato è stata impegnata nel contrasto allo spaccio

Sicurezza e lotta al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Questo l’obiettivo della Polizia di Stato impegnata nelle ultime settimane in servizi specifici a Patti. Servizi potenziati in modo particolare nelle aree di aggregazione giovanile come locali e discoteche notturne. Le appena trascorse festività legate al Carnevale hanno visto i poliziotti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza in prima linea nel controllo di persone e veicoli che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di una donna trovata in possesso di 14 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione, nonché alla segnalazione all’Autorità Amministrativa di un giovane per detenzione di cocaina.

Particolare attenzione dei poliziotti con sopralluoghi a tappeto presso gli esercizi pubblici che somministrano bevande alcoliche. Durante il sopralluogo presso uno dei ritrovi giovanili della locale vita notturna, i poliziotti ne hanno sanzionato e segnalato il titolare dopo aver verificato la somministrazione di alcolici a minori di anni 18. Proseguono, inoltre, i servizi di controllo nell’ambito dell’operazione Scuole Sicure, promossa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Unitamente a personale della Squadra Cinofili della Questura di Catania, i poliziotti hanno effettuato verifiche capillari nei pressi di scuole ed istituti scolastici monitorando le zone maggiormente a rischio. Grazie al prezioso contributo delle unità cinofile, i poliziotti hanno rinvenuto dosi di sostanza stupefacente che i successivi accertamenti operati dal Gabinetto di Polizia Scientifica hanno confermato essere marijuana.