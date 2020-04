A quasi 50 anni, è morta la notte scorsa in una clinica romana, Susanna Vianello speaker di Radio Italia anni ’60 e figlia di Edoardo e Wilma Goich.

Cosi’ la ricorda oggi su Twitter il congiunto Andrea giornalista ex conduttore di Mi manda Raitre ed ideatore di Agorà: “la mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, @susyvianello non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto”.