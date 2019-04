A Reggio: le Volanti sono intervenute ieri in viale Calabria, per furto in un’attività commerciale

Ieri mattina, personale della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuto in viale Calabria presso l’attività commerciale Stock Ingross Cash & Carry in quanto, alcuni individui durante la nottata precedente hanno forzato una saracinesca del negozio e si sono introdotti all’interno.

L’allarme è stato dato da due dipendenti che, al momento dell’apertura, hanno trovato la serranda sollevata con lo sportello del tasto di sollevamento manomesso. I malviventi, una volta dentro, hanno forzato tre registratori di cassa impossessandosi della somma di circa 330 euro. L’attività commerciale è sottoposta ad amministrazione giudiziaria in quanto sequestrata, dal marzo 2017, con provvedimento del Tribunale Misure di Prevenzione. Sul posto, oltre al personale delle Volanti è intervenuto anche il personale del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica di Reggio Calabria per l’analisi della scena del crimine e la ricerca di impronte utili al riconoscimento degli autori del furto. Sono in corso indagini da parte degli investigatori della Polizia di Stato, anche l’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona, finalizzate ad individuare i responsabili del furto. Il Questore ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio su tutto il quartiere prevedendo la presenza di più Volanti in quella zona.