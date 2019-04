A riferirlo, in merito all’incidente della notte scorsa sulla A18, è il giornalista messinese Maurizio Licordari

Dunque: “la notte scorsa, alle 3.30, un autoarticolato si è messo di traverso sulla A18. Colpa, a quanto pare, di una perdita importante di gasolio. Capita. La nottata per i mezzi in transito in autostrada è stata complicata, ovviamente. Comprensibile, anche questo”. A parlare così, è il giornalista messinese Maurizio Licordari.

Continua in tal modo Licordari: “il problema è che adesso, alle dieci del mattino, sette ore dopo l’incidente, la coda in autostrada non solo non è stata smaltita ma si è addirittura allungata. La statale è paralizzata, sulla A18 si viaggia come in città nelle ore di punta. Mentre scrivo, siamo ancora a 15 km (più o meno) dal luogo dell’incidente. E io, che sono partito con 4 ore (QUATTRO ORE) di anticipo, rischio di perdere l’aereo. E no, questo non capita e non è comprensibile”.