A Sciacca, un ingegnere 72enne in pensione, è morto oggi dopo essere precipitato nel vano ascensore di un edificio che ospita alcuni esercizi commerciali. Il sostituto procuratore della Repubblica dottor Cristian Del Turco, ha disposto l’autopsia nel contesto di una indagine aperta per omicidio colposo, contro ignoti.

Dalle immagini di videosorveglianza, si nota l’uomo (Ignazio Puleo, era il suo nome) mentre si avvia verso la porta di servizio che consente di immettersi nell’ascensore. Già, sono state ascoltate varie persone tra le quali i responsabili della Società incaricata di gestire la manutenzione dell’elevatore. Ai suoi familiari, il malcapitato, aveva riferito che sarebbe andato in un negozio di elettronica per acquistare un cavetto per il suo cellulare. Non avendo sue notizie, i congiunti hanno dato l’allarme facendo scattare le ricerche che sono finite momentaneamente con il ritrovamento del cadavere.