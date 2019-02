A segnalarlo, e’ il consigliere della 2^ Circoscrizione di Messina, Giampiero Terranova

A segnalarlo, e’ il vice presidente della seconda Circoscrizione di Messina, Giampiero Terranova: “continuano i disservizi con la linea numero 7 di trasporto pubblico che serve il villaggio di Zafferia e Minissale Monte”.

Prosegue, Terranova: “da qualche settimana ormai il bus n.7 non effettua una servizio degno saltando numerose corse nell’arco di ogni giornata lasciando appiedati numerosi residenti costretti a percorrere a piedi i due chilometri che li separano dalla ex SS 114 sino ai rispettivi villaggi di Zafferia e Minissale Monte’.

Ed infine: “la nota datata 11 Febbraio inviata all’assessore alla Mobilità Urbana in merito alle problematiche sopradescritte non ha avuto seguito. Quello attuale non e’ un servizio di trasporto pubblico ma e’ diventato solo un disagio per massaie, lavoratori e studenti. Si richiedono misure risolutive ridisegnando, se necessario, anche i percorsi e gli orari in modo di agevolare le esigenze degli utenti”.