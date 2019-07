A seguito dello scandalo sugli affidi illeciti di Bibbiano, oggi, giovedì 18 luglio alle 16, si terrà il Convegno “Angeli e demoni”

A seguito dello scandalo sugli affidi illeciti di Bibbiano, oggi, giovedì 18 luglio, si terrà il Convegno “Angeli e demoni: un omicidio non dei corpi ma delle anime”, dalle ore 16:00 alle 18:00, presso presso la Sala delle Conferenze della Camera dei Deputati – Palazzo Theodoli Bianchelli, Piazza del Parlamento 19.

Nel corso del Convegno, organizzato da Fratelli d’Italia in collaborazione con il sito di notizie Imolaoggi.it, si affronterà la vicenda dei bambini sottratti ai genitori e dati in adozione utilizzando metodi illegali. Interviene l’On. Maria Teresa Bellucci, promotrice del Convegno e Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza. Contributo di apertura dell’On. Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia.

Interventi della Prof.ssa Vincenza Palmieri, Presidente dell’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, il Prof. Alessandro Meluzzi, Medico Psichiatra Forense Criminologo, l’Avv. Francesco Moncavallo, già giudice del tribunale dei minori di Bologna, l’Avv. Francesco Miraglia, esperto di Diritto di Famiglia e Diritto Minorile.

Conclude: l’On. Giovanni Donzelli, Deputato di Fratelli d’Italia.

Modera: Armando Manocchia Direttore di ImolaOggi.it.