A sostenerlo e’ Cateno De Luca, sindaco di Messina: “Ormai in ATM siamo ai condizionamenti ed ai ricatti”

Lo sostiene, Cateno De Luca, sindaco di Messina: “ormai in ATM siamo ai condizionamenti ed ai ricatti”!

De Luca, continua evidenziando che: “gli autisti si dimenticano di rinnovare la patente e pretendono lo stipendio senza guidare! Il presidente di ATM poco fa mi ha raccontato la seguente barzelletta: caro sindaco pur di assumere certi autisti (nomi e cognomi ben precisi perché già nelle liste degli interinali?) ci sono azioni di ammutinamento di alcuni attuali autisti che -dimenticano- anche di rinnovare la patente (atto che compete a loro) e non possono più guidare, pretendendo di essere destinati ad altra mansione (quale? Il nulla !!!)”.

“Questa non è una barzelletta, ma si è verificato con ben cinque autisti che da qualche mese non svolgono le mansioni assunzionali perché non hanno rinnovato la patente generando disfunzioni nel servizio. Cosa ho suggerito al presidente ATM? Di sospendere questi lavoratori fino a quando non rinnovano le patenti e procedere al licenziamento se continua questa posizione ostruzionistica”.

“Spero che questi autisti non appartengano a qualche specioso sindacato! Cosa da pazzi”!