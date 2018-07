A Taormina: Caronte&Tourist, sostiene gli “Stati Generali sulle violenze di genere”

Una importante Azienda della Città di Messina, in questa nota sottolinea che: “non poteva mancare il sostegno del Gruppo Caronte&Tourist alla due giorni degli -Stati generali sulle violenze di genere- in corso di svolgimento all’Hotel NH di Taormina il 12 e 13 luglio. Numerosi sono i progetti portati a termine da C&T mirati alla denuncia di un costume sociale purtroppo sempre più diffuso che rende le donne vittime di violenze non soltanto fisiche, ma soprattutto psicologiche, e che troppo spesso culminano in fatti tragici”.

“Da anni sponsor etico degli eventi organizzati dalla Società è -Posto Occupato-, Movimento culturale di supporto e sensibilizzazione all’emergenza delle donne violate”.

“-Io non viaggio da sola- è l’ultima iniziativa che vedrà impegnati il Gruppo Caronte&Tourist e -Posto Occupato- e che sarà presentata nelle prossime settimane”.