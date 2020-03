A Taormina da Palazzo dei Giurati, gli amministratori danno risposte sulla emergenza nel turismo collegata alla diffusione del Coronavirus

Palazzo dei Giurati, cerca di dare risposte immediate all’emergenza turistica creatasi a seguito delle disposizioni nazionali di questi giorni.

Il tutto è emerso al termine di una riunione urgente che si è svolta negli uffici del parcheggio “Lumbi”, sede di Asm, tra il commissario della municipalizzata, Antonio Fiumefreddo ed il sindaco Mario Bolognari. Si è convenuto che la sosta nei parcheggi “Lumbi” e “Porta Catania”, gestiti, appunto, da Asm, sarà gratuita, nei fine settimana, per tutto il mese di marzo. Si conta di mettere a disposizione gratuita degli automobilisti anche il parcheggio “Porta Pasquale”, gestito dal Comune. Intanto dalle 16 del venerdì alle 24 della domenica successiva per autoveicoli e moto ci sarà accesso libero. “Intendiamo dare, solamente un segnale che Taormina è viva, aperta con ristoranti, pizzerie, hotel e locali che sono fruibili in sicurezza.

Non è questa certo la soluzione alle tante disdette che stanno arrivando nelle nostre strutture alberghiere. E’ solo una prima iniziativa concreta e realizzabile anche in attesa di un confronto con il Governo nazionale e regionale, con i quali siamo sempre in contatto”. Intanto, lunedì a Palazzo dei Giurati, è previsto il primo tavolo tecnico per avviare un piano di comunicazione sulle diverse piattaforme per il turismo a Taormina.