A Terme Vigliatore, dalle ore 11.45 odierne, si è verificato un vasto incendio in un deposito all’aperto di bobine elettriche. Per spegnere il rogo, durante il quale non si registrano feriti, sono scese in capo le squadre dei vigili del Fuoco dei distaccamenti di Milazzo, Patti e Villafranca Tirrena.

Le fiamme, che si sono propagate nel luogo hanno causato rilevanti danni materiali alle strutture esistenti ivi presenti.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.