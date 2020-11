A Vienna, in Austria, questa sera vi sono stati alcuni spari in centro nei pressi della Sinagoga, dove è morta una persona e diverse altre sono rimaste ferite

LA POLIZIA INVITA I RESIDENTI A STARE IN CASA

Articolo, tratto da: “www.blogsicilia.it”.

A Vienna, in Austria, una maxi operazione della polizia è in corso. Sono stati, infatti, sentiti degli spari vicino alla sinagoga, a Schwedenplatz. Lo riportano alcuni media locali. Secondo la tv Orf ci sarebbe almeno un morto e diversi feriti.

Il quotidiano austriaco Kurier ha scritto che sono stati avvertiti diversi colpi di arma da fuoco. In base alle prime informazioni, un poliziotto armato è stato gravemente ferito. Un attentatore è stato ucciso e un altro probabilmente è in fuga. È quanto il ministero degli interni ha comunicato all’agenzia di stampa austriaca Apa. Però, secondo il quotidiano Die Presse, gli assalitori sarebbero tre, spiegando che uno di loro sarebbe rimasto ferito gravemente ed è in pericolo di vita. Anche diversi poliziotti sono rimasti gravemente feriti.

Tuttavia, il presidente della comunità ebraica di Vienna, Oskar Deutsch, ha smentito le notizie sull’attentato. Stando a quanto riporta sempre il quotidiano Kurier, infatti, la sede religiosa situata a Seitenstettengasse non sarebbe stata oggetto di un attacco terroristico e la presenza di vittime fra la comunità ebraica. L’area è attualmente delimitata e sul posto sono presenti diversi agenti di polizia, di cui uno sarebbe ferito gravemente.

Si è appreso che alcuni elicotteri stanno sorvolando la zona intorno alla sinagoga. La polizia ha rivolto un appello ai residenti di restare in casa. La situazione al momento non è chiara.