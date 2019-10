ABC (Amici dei Bimbi in Corsia) di Messina: “Sono stati 2 giorni intensi, pieni di sorprese e di emozioni”

“Sono stati 2 giorni intensi, pieni di sorprese e di emozioni”. A scriverlo, sono stati su Facebook i responsabili dell’Associazione A B C (Amici dei Bimbi in Corsia) di Messina.

Dal sodalizio associativo proseguono: “la città ha risposto al nostro appello con un calore ed un affetto come non era mai successo prima. Abbiamo ricevuto sorrisi e sentito la vicinanza di tutti. Il nostro progetto “L’isola del sorriso” in collaborazione con Ospedali Dipinti è entrato nei nostri e nei vostri cuori, e sarà realizzato presto grazie a tutti voi e con tutti voi. Noi continueremo a fare quello che ci riesce meglio, portare sorrisi e amore ai bimbi che vivono momenti di difficoltà nei reparti pediatrici e conforto ai loro genitori. Non possiamo esimerci dal ringraziare chi ha reso possibile tutto ciò”.

“Innanzitutto i nostri volontari sempre presenti col sorriso e con la dolcezza che li contraddistingue. Ringraziamo la ditta -Flortecnica- per le piantine che ci ha donato e la nostra volontaria Melina Morabito per le piantine grasse regalateci. Un grazie di cuore va a Studio Party e Davide Cantale per aver intrattenuto i bimbi con i loro personaggi. Ringraziamo anche le truccatrici Maria Antonietta (Avon) e Mariella per aver fatto divertire i bimbi. Grazie a Carmine Coppola, sempre presente ed innamorato della nostra città, per essere stato con noi ed averci aiutato con allegria e impegno”.

“Ma il ringraziamento più grande va a tutte le persone che sono venute a trovarci in piazza, che hanno sostenuto #abcamicideibimbincorsia e che continuano a darci la loro fiducia. Per noi sarà un impegno meritare questa fiducia. Per coloro i quali sono distanti da Messina, o non sono potuti venire in piazza, ricordiamo che potranno effettuare la donazione, entro il 31 ottobre, attraverso la piattaforma -Eppela- cliccando il seguente link… https://www.eppela.com/…/p…/25014-ospedali-dipinti-a-messina”.