“Abusi, per chi manifesta contro la Mafia” [Video]

“Abusi, per chi manifesta contro la Mafia”. Hanno scritto cosi’ oggi, sulla pagina Facebook Karpos, in un post, per documentare l’arresto (da parte degli agenti della Questura romana) di Francesco Carbone (presidente dell’Associazione di promozione sociale Governo del Popolo costituita il 25 luglio 2018 a Villafrati [PA]), prima che iniziasse la manifestazione denominata… #15agostocircondiamoRoma.

Cio’ che e’ accaduto, viene reso noto dall’avvocato e segretaria del sodalizio assocciativo… Virginia Cerullo di Eboli.