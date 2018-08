Accettaunconsiglio: se siete in partenza per le vacanze, seguite alcune semplici regole [Video]

La Polizia di Stato con la Sezione stradale, ha avviato la campagna informativa #accettaunconsiglio ed i responsabili in una nota sottolineano: “se siete in partenza per le vacanze, seguite alcune semplici regole prima di mettervi alla guida. Sentite cosa consiglia il nostro medico per viaggiare in tranquillità e sicurezza. E a questo punto non ci resta che augurarvi buone vacanze”.

