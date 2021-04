Addio a…, Filippo (consorte della regina Elisabetta d’Inghilterra), il principe che non ambiva ad essere raccontato

Articolo…, tratto da… www.corriere.it.

Ambasciata britannica, Roma. Credo fosse il 2000. Avevo già visto il duca di Edimburgo un paio di volte, in passato, a Londra: ma sempre a debita distanza. E non avevo mai parlato con lui. Quella sera ha parlato lui con me. Il rituale dei saluti prevede che siano i reali a introdurre un argomento di conversazione. Il principe Filippo, ritto di fianco alla consorte, mi ha guardato e ha chiesto: «What keeps you occupied?».

Cosa la tiene occupata? In quella domanda c’era tutto il personaggio. La sua cortesia, la sua professionalità, il suo splendido anacronismo. , cosa la tiene occupata? Non «Che lavoro fa?», domanda brusca e troppo precisa. Ma: come occupa le sue giornate? Domanda poco impegnativa, elegante, quasi ingenua; in qualche modo perfetta. Cosa fate, voialtri, là fuori?, chiedeva l’uomo con un’occupazione unica: accompagnare, nel corso di una lunga vita, una protagonista come Elisabetta. Accettando di essere sempre un passo indietro, un’idea in ritardo, un fotogramma dopo. Nella serie televisiva

Ora il pianeta Filippo — un po’ greco e un po’ danese, molto inglese — si è spento, alla viglia dei cento anni, e dispiace. Insieme a lui se ne va un’epoca. Un’epoca di uniformi e cerimonie, parenti e silenzi, rotocalchi e rumours, riti agresti e nuore incomprensibili.

Pensateci: per il principe Filippo, come per la regina Elisabetta, usiamo ancora tradurre il nome. Per i loro figli maschi (Carlo, Edoardo, Andrea), talvolta. Per i loro nipoti e le loro spose, non più. William e Kate, non Gugliemo e Caterina; Harry e Megan, non Enrico e Margherita.

Ammettiamolo: il mestiere di Filippo di Edimburgo non era semplice. Marito e padre, presente e distante, accompagnatore e indossatore, funzionario e missionario. All’inizio ha faticato ad accettare un ruolo inevitabilmente subalterno. Ma poi ha capito. Il pianeta Filippo ha trovato l’orbita, il ritmo, perfino il gusto di fare le cose. La monarchia è una forma di servizio. Un servizio di lusso, certo. E Filippo lo ha accettato. All’interno della famiglia reale britannica il duca di Edimburgo è stato tra i personaggi più difficili da raccontare, proprio perché non ci teneva a essere raccontato.

Ma l’uomo era attento, quando non sceglieva di essere svagato. Cauto, se non aveva deciso di abbandonare le cautele. Per i giovani inglesi era un bisnonno lontano. Per i meno giovani, una figura affettuosa, misteriosa, un po’ eccentrica. Ho in casa un libro, The Wit of Prince Philip, pubblicato nel 1965, prezzo 21 scellini. L’umorismo del principe Filippo. A pagina 87 c’è il suo motto da studente: Avoid unnecessary work, evita il lavoro non necessario. Be’, quel motto il principe Filippo lo ha tradito. Perché ha lavorato, e non è stato un lavoro facile.