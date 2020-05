Agente di Polizia Municipale aggredita, a Messina

La Cisl Funzione Pubblica, con il referente del Comune di Messina Alfredo Mobilia e le Rsu aziendali Santi Prestipino Giarritta e Pancrazio Puglia, esprime solidarietà e formula gli auguri di pronta guarigione alla collega della Polizia Locale oggetto di un grave episodio di intolleranza e violenza nell’espletamento dei suoi compiti istituzionali.

La Cisl, da sempre vicina a tutti i lavoratori, non può che stigmatizzare questi episodi, ricordando come i compiti attribuiti alla polizia locale siano particolarmente gravosi, ancora di più oggi che gli agenti sono in prima linea nel contenimento della epidemia Covid 19.