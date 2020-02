Aggiornamento, da Reggio Calabria: “I trasportini rinvenuti sono una decina…, con all’interno dei mici mummificati… dopo essere intevenuti sul posto abbiamo potuto verificare che nessun gatto era bruciato ma bensì in tutti i trasportini sono stati rinvenuti mici, ribadisco, mummificati”

Aggiornamento: “i trasportini rinvenuti sono una decina…, con all’interno dei mici mummificati… dopo essere intervenuti sul posto abbiamo potuto verificare che nessun gatto era bruciato ma bensì in tutti i trasportini sono stati rinvenuti mici, ribadisco, mummificati”! E’ stato scritto questo, tra ieri sabato 22 febbraio ed oggi domenica 23, sulla pagina Facebook dell’Associazione Adozione Gatti Reggio Calabria.

I responsabili, sottolineano: “arrivano altre segnalazioni di altri trasportini sigillati…! Inoltre arriva segnalazione (alcune volontarie stanno andando a verificare), di un trasportino con un micio bruciato! Controllate le colonie e se vedete qualcuno, o qualcosa allertate la Polizia”!

Ed ancora: “volevo segnalare degli episodi che si stanno verificando nella nostra città, qualche imbecille abbandona dei trasportini, come li vedete in foto, completamente ricoperti di scotch… vicino alle colonie, i 4 trasportini finora trovati… erano vuoti, ma è evidente che lo psicopatico/a si diverte a farti correre x verificare! Se notate qualcosa… segnalate e cerchiamo di capire se il soggetto in questione può essere pericoloso x i nostri amici a 4 zampe! Se ne vedete uno, controllate comunque se c’è qualche povera anima”!

“Ragazzi scusate le immagini crude… ma la situazione sta degenerando, a parte trasportini sigillati… è stato trovato un micio seviziato e una coda mozzata…. controllate le colonie. Se trovate un trasportino…, vedete se ci sono telecamere nei pressi… max attenzione! Chiamate le forze dell’ordine…, abbiamo a che fare qualche pazzo/a…”!