Aggrediti da alcuni sconosciuti, due dipendenti della MessinaServizi Bene Comune

ALK'INTERNO DELL'AUTOPARCO DI VIA SALANDRA

Nelle scorse ore, si e’ verificato un grave episodio ai danni di due operatori della Societa’ che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Citta’, ovvero la MessinaServizi Bene Comune.

Due sconosciuti, si sono recati in via Salandra presso l’Autoparco Municipale all’interno del quale sono riusciti ad entrare, intenzionati a chiedere lo spostamento di alcuni cassonetti, una fattispecie questa non rientrante nelle competenze degli addetti presenti nella struttura menzionata.

I malfattori, ricevuto un diniego da parte degli interlocutori, hanno dato in escandescenze aggredendo i malcapitati lavoratori, mandandoli in ospedale. Sul posto, sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato. Al momento, non si conosce l’identita’ degli aggressori.