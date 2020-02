Aggressione brutale stamane, in piazza della Repubblica a Messina dove un malvivente al cospetto di alcuni sbigottiti passanti ha pestato un ragazzo di origine asiatica che aveva cercato di fermarlo dopo un tentato furto al vicino negozio cinese.

Il delinquente, ha colpito violentemente il giovane lasciandolo sanguinante a terra vicino ai binari del tram.

Dopo questo efferato gesto, il ladro si e’ dato alla fuga montando in sella ad uno scooter Sh. Sulle sue tracce, si sono messi gli agenti della Polizia Municipale (giunti sul posto per effettuare i rilievi di rito) tentando di rintracciarlo tramite il ricorso alle immagini di videosorveglianza degli impianti presenti in zona.

La vittima, e’ stata medicata in loco dai sanitari del 118 (arrivati anch’Essi sul luogo) che poco dopo, ne hanno disposto il trasporto in ospedale.