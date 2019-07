Agli arresti domiciliari da pochi giorni: la Polizia di Stato, ha arrestato un 37enne messinese

ERA STATO FERMATO PER IL TENTATO FURTO AI DANNI DI ALCUNE AUTO

Era stato arrestato pochi giorni fa dai poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio. Era stato sorpreso nottetempo in possesso di numerosi arnesi da scasso che maldestramente aveva cercato di nascondere. Poco distante gli agenti avevano accertato che due auto erano state già forzate e messe a soqquadro. All’uomo erano stati contestati anche i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale perché, trasferito presso la caserma Calipari, non aveva esitato ad aggredire il personale intervenuto e a danneggiare arredi e suppellettili in ufficio.

Sottoposto agli arresti domiciliari, ieri è stato individuato in strada dagli operatori di volante che lo hanno prontamente arrestato, stavolta per il reato di evasione, e trasferito nuovamente presso gli uffici di polizia. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sarà giudicato stamani con rito direttissimo.