Agosto Messinese 2019: sino all’8 settembre, vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche

Lo comunicano attraverso questo testo diffuso dal Comune di Messina: “in occasione degli eventi previsti dalla manifestazione Agosto Messinese 2019, che si svolgono nel territorio comunale sino all’8 settembre, con ordinanza sindacale a decorrenza immediata, è vietata la vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5 per cento e la vendita e/o l’utilizzo di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o in contenitori di vetro anche se di provenienza personale, nonché l’uso di spray al peperoncino, in un raggio di 300 metri interessato dalle iniziative. Il provvedimento dispone inoltre il rispetto delle norme di sicurezza per l’eventuale utilizzo di impianti a GPL (Gas di Petrolio Liquefatti) che potrebbero essere impiegati in un raggio di 500 metri durante lo svolgimento degli eventi. Pertanto gli operatori che intendono utilizzare apparecchiature a gas combustibile per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita hanno l’obbligo di munirsi di idonea documentazione tecnica e certificazioni relative alla loro corretta installazione e manutenzione. I titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali, anche ambulanti, su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione dell’ordinanza sindacale. L’inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro”.

L’ordinanza è in vigore nei giorni e nei luoghi interessati dalle seguenti manifestazioni:

Giovedì 8 (oggi)

Galà Internazionale del Folklore – piazza Duomo;

Ibbisu Village Fest – Gesso;

Olimparty – Mortelle;

Venerdì 9

Ibbisu Village Fest – Gesso;

Olimparty – Mortelle;

Sabato 10

Overdrive Band – area Fiera;

Ibbisu Village Fest – Gesso;

Olimparty – Mortelle;

Domenica 11

Olimparty – Mortelle;

Notte Bianca – Giampilieri;

Ballando con Juanì – piazza Duomo;

Lunedì 12

The Dubliners U2 Tribute Band – area Fiera;

Martedì 13

Passeggiata dei Giganti – vie cittadine;

Over Drive Band – Larderia;

Mercoledì 14

Messina Folk Festival 2019 – Passeggiata a Mare;

Color Party – Santa Margherita;

Giovedì 15

La Vara – vie cittadine e piazza Duomo;

Venerdì 16

Luna Rossa (Cover Renzo Arbore) – Passeggiata a Mare;

Sabato 17

Nota Bene Suona Pino Daniele – area Fiera;

Domenica 18

Ballando insieme sotto le stelle – Passeggiata a Mare;

Lunedì 19

Torneo di Bocce in Musica – Circolo Le Vittorie;

Dream in Music – area Fiera;

M. Gitto in Fiesta Carrà tributo a Raffaella Carrà – Faro Superiore;

Martedì 20

Moda e Tradizioni – piazza Casapia;

Giovedì 22

Gigi Miseferi “Dalle Lasagne al Broadway” – piazza Duomo;

Sabato 24

I Triskele – Cumia Superiore;

Domenica 25

I Cantustrittu – piazza Duomo;

Martedì 27

Toti e Totino – piazza Unione Europea;

Sabato 31

Litterio – villaggio San Michele;

SETTEMBRE

Domenica 1

I Triskele – Santa Margherita;

Lunedì 2

Cabaret “Uccio De Santis” – piazza Duomo.