Agosto messinese – Vara e Giganti: presentata stamane nel Salone delle Bandiere del Comune di Messina l’edizione 2019

Il programma delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per la Vara e i Giganti edizione 2019 e degli eventi dell’Agosto messinese è stato presentato oggi alla stampa a Palazzo Zanca dagli assessori, allo Spettacolo e Tradizioni Popolari Giuseppe Scattareggia, e al Turismo Dafne Musolino. “Obiettivo dell’Amministrazione – hanno sottolineato gli Assessori – è allietare tutte le serate nelle piazze e in vari spazi della città, che è nostra intenzione valorizzare, anche con le ridotte risorse finanziarie a disposizione. Al fine di integrare e completare l’offerta estiva per concittadini e turisti, abbiamo cercato di riempire un calendario che prenderà il via l’1 agosto per concludersi all’inizio di settembre. Ovviamente, com’è nostra consuetudine, privilegiamo le performance degli artisti messinesi, anche se quest’anno in cartellone ci saranno compagnie di cabaret nazionali come Toti e Totino e Luigi Miseferi, sarà ospite Pippo Franco e concluderemo con Uccio De Santis a piazza Unione Europea. Protagonisti delle serate saranno anche la Passeggiata a Mare e l’Arena Ciccio, bellissime location della città di Messina. E’ importante sottolineare infine la grande carica emozionale che la processione della Vara, insieme alla Passeggiata dei Giganti, riesce a trasmettere e il grande senso di appartenenza che emerge nella comunità il 15 agosto, quando si stringe attorno al simbolo che più di ogni altro coniuga fede e tradizione, memorie e futuro, rappresentando il culmine dell’Agosto messinese”.

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

AGOSTO

Giovedì 1

Cervantes a Messina – Ganzirri;

Venerdì 2

Concerto di pianoforte – Museo del Novecento;

Sabato 3

Sbarco Don Giovanni d’Austria a piazza Unione Europea Cardillo Jazz – Arena Cicciò;

Domenica 4

CDR Music in Concert – piazza San Vincenzo;

Lunedì 5

Svuota l’armadio – piazza Unione Europea;

Martedì 6

Cinema sotto le Stelle – piazza Unione Europea;

Mercoledì 7

Cover band – area Fiera;

Giovedì 8

Galà Internazionale del Folklore – piazza Duomo;

Venerdì 9

Fashion Moda Show – piazza Unione Europea Ibbisu Village Fest – Gesso Olimparty – Mortelle;

Sabato 10

Overdrive Band – area Fiera Ibbisu Village Fest – Gesso Olimparty – Mortelle;

Domenica 11

Quartetto di Tirana – Arena Cicciò Ballando con Juanì – piazza Duomo;

Lunedì 12

Giocolando – piazza Duomo Cinema sotto le Stelle – piazza Unione Europea The Dubliners U2 Tribute Band – area Fiera;

Martedì 13

Passeggiata dei Giganti – vie cittadine Over Drive – Larderia;

Mercoledì 14

Messina Folk Festival – Passeggiata a Mare Color Party – Santa Margherita;

Giovedì 15

La Vara – piazza Duomo;

Venerdì 16

Luna Rossa (Cover Renzo arbore) – Passeggiata a Mare;

Sabato 17

I Colatalavica “Cabaret” – Passeggiata a Mare Nota Bene Suona Pino daniele – area Fiera;

Domenica 18

Ballando insieme sotto le stelle – Passeggiata a Mare M. Gitto in Fiesta Carrà tributo a Raffaella Carrà – Faro Superiore;

Lunedì 19

Torneo in Musica – Circolo Le Vittorie Dream in Music – area Fiera;

Martedì 20

Moda e Tradizioni – piazza Casapia;

Mercoledì 21

Cinema sotto le Stelle – piazza Unione Europea Giocolando – piazza Duomo;

Giovedì 22

Gigi Miseferi “Dalle Lasagne al Broadway” – piazza Duomo;

Venerdì 23

Un Paese Speciale – piazza Unione Europea;

Sabato 24

Cinema sotto le Stelle – piazza Unione Europea Concerto di pianoforte – Museo del Novecento I Triskele – Cumia Superiore;

Domenica 25

I Cantustrittu – piazza Duomo;

Lunedì 26

Premio Messina Cinema 2019 – piazza Unione Europea;

Martedì 27

Toti e Totino – piazza Unione Europea;

Mercoledì 28

Opale Fisarmoniche quartet – piazza Duomo Concerto Pianoforte – Museo del Novecento;

Giovedì 29

La Bottega degli attori – Arena Cicciò;

Venerdì 30

Cinema sotto le Stelle – piazza Unione Europea;

Sabato 31

Litterio – villaggio San Michele Quartetto sax – Museo del Novecento SETTEMBRE Domenica 1 Premio Musa d’Argento – piazza Cairoli Lunedì 2 Cabaret “Uccio De Santis” – piazza Duomo.