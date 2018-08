Al Comune di Messina: affidato l’interim del Comando della Polizia Municipale

Lo ha annunciato in serata, su Facebook, il sindaco Cateno De Luca: “il dottor Salvatore De Francesco ha accettato l’incarico ad interim di comandante del Corpo di Polizia Municipale del comune di Messina. Abbiamo dato stasera il benvenuto a De Francesco unitamente al comandante Marco Crisafulli”.

Ed ancora: “continuiamo la nostra azione di riorganizzazione della macchina amministrativa. Non mi sento di ringraziare l’avv. Ferlisi, ex comandante del Corpo della Polizia Municipale, nei confronti del quale, per come dallo stesso dichiarato agli organi di stampa, ho proposto un provvedimento disciplinare che sta facendo il suo regolare corso”.

Infine, andando a concludere: “continuo a mantenere il mio doveroso riservo sul contenuto del provvedimento disciplinare a tutela dell’immagine del Comune di Messina e dello stesso Ferlisi”.