Al Comune di Messina, il sindaco De Luca, ha avviato la ricognizione del personale di categoria A e B, ma ancora nessuno ha manifestato la propria disponibilità a fare l’attacchino.

E Cateno De Luca scrive: “siccome non ho ancora capito le motivazioni che impediscono l’individuazione di 2 attacchini disponibili ad affiggere manifesti nell’ambito dei circa 200 dipendenti comunali di categoria A (operatore) ho deciso di chiedere spiegazioni di cosa fanno durante le loro giornate. Anche per i dipendenti di categoria B (collaboratori) che sono circa 300 ho chiesto di sapere come passano le loro giornate”.

“Entro il 10 settembre deve arrivare la risposta certificata da ogni dirigente che utilizza questo personale. In Giunta oggi abbiamo avviato le procedure ricognitive che prevedono anche la dichiarazione di esubero (passaggio alle Società partecipate o licenziamento collettivo) se non viene giustifica la presenza di parte di questo personale negli uffici comunali. Basta”!

PS: “volete sapere cosa penso? Che almeno 250 dipendenti di categoria A e B si trovano nel posto sbagliato e devono ritornare a fare il lavoro manuale o esterno al Palazzo municipale per il quale sono stati assunti”.