Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di scavo per la realizzazione della nuova fognatura e delle paratie in destra e sinistra idraulica, nel tratto dell’alveo individuato tra la sezione n. 1 e la sezione n. 9 che permetterà la realizzazione delle opere di copertura previste nel progetto relativo ai “lavori di riqualificazione ambientale e risanamento igienico dell’alveo del Torrente Cataratti – Bisconte e opere viarie nel Comune di Messina”, sono stati adottati provvedimenti viari.

Da giovedì 7 al 6 maggio, vigeranno i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati, e di transito veicolare in via Comunale Bisconte (via Direzione Artiglieria) nel tratto compreso tra le vie Camaro e Polveriera, consentendo in sicurezza il regolare transito pedonale mediante un idoneo percorso pedonale protetto e segnalato, della larghezza di 1,50 metri, da realizzarsi sul lato sud, in adiacenza al muro di confine della caserma militare ed accessibile, tramite passerelle a tutti i residenti le cui abitazioni insistono sul lato nord. I veicoli di soccorso, di pronto intervento, delle Forze di Polizia, a servizio di persone disabili residenti nel tratto di strada in questione, potranno utilizzare, come percorso alternativo, la via Polveriera, nella quale è previsto il doppio senso di circolazione. Inoltre, compatibilmente con l’esecuzione dei lavori, è previsto l’eventuale accesso dei veicoli di soccorso, di pronto intervento, delle Forze di Polizia, a servizio di persone disabili residenti in via Comunale Bisconte a monte (con accesso da via Polveriere) ed a valle (con accesso da via Camaro).

Sarà collocata idonea segnaletica di preavviso di strada chiusa al transito veicolare e di indicazione dei percorsi alternativi costituiti dalla “via Polveriera”, da “via Pietro Castelli-via Padre Nino Trovato-via Pietra Santa-piazza D’Armi-via Militare Bisconte” e da “via Noviziato Casazza-Strada Provinciale 42- piazza D’ Armi-via Militare Bisconte”. Il divieto di sosta 0-24 insisterà anche su entrambi i lati di via Militare Bisconte, tra via Direzione Artiglieria e piazza D’armi, e di via Polveriera. Saranno anche istituiti il doppio senso di circolazione su tutta la via Polveriera; un presidio della Polizia Municipale nelle ore di maggiore flusso veicolare, la mattina dalle ore 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 16, e dalle 19 alle 21, in prossimità delle intersezioni di via Polveriera con via Comunale a Camaro e con via Comunale a Bisconte.

Sarà interdetto il transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in via Polveriera e collocati specchi parabolici in corrispondenza di tutte le curve; sarà vietata la sosta 0-24 su entrambi i lati della complanare nord (via Comunale Camaro) di viale della Marina Russa per un tratto di 15 metri a monte ed a valle di via Polveriera; saranno collocati, nel tratto di via Pietro Castelli compreso tra la chiesa di S. Maria delle Grazie e l’innesto con via Padre Nino Trovato, delineatori flessibili lungo la mezzeria della carreggiata stradale per la separazione dei due sensi di marcia opposti, al fine di una migliore regolamentazione del traffico veicolare. È prevista infine la disponibilità immediata di pronto intervento del carro rimotore in caso di inosservanza dei divieti di sosta.