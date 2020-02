SI TRATTA DI PERSONE CHE NEI GIORNI SCORSI SONO STATE SALVATE IN DUE DISTINTE OPERAZIONI DI SOCCORSO IN MARE

Al porto di Messina, è approdata stamattina la nave spagnola ‘Aita Mari’ con 158 migranti a bordo. Coloro che sono stati tratti in salvo, li hanno recuperati in due operazioni di soccorso in mare (effettuate nei giorni scorsi) gli addetti alle azioni relative alle procedure SAR (search and rescue).

Nella giornata di domenica, erano state messe in sicurezza 93 persone, tra queste si registrava la presenza di 16 donne delle quali 3 incinte e 24 minori tra cui 12 bambini. Successivamente è stata prestata assistenza ad un barcone alla deriva, con 65 soggetti sul mezzo. Il personale medico dell’Asp 5, e quello del Comune della Prefettura e delle forze dell’ordine, hanno atteso l’approdo sulle banchine portuali dell’unità navale. Al termine dei controlli di rito, i cittadini dovrebbero essere trasferiti presso il Centro di prima accoglienza esistente alla Caserma Gasparro di Bisconte.