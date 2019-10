Al via l’innovativo progetto “u pisci feti da testa”: avviso per i naviganti [Video]

Al via l’innovativo progetto “u pisci feti da testa”: avviso per i naviganti!Assessori, consiglieri comunali e di quartiere, dipendenti e dirigenti comunali e delle partecipate, verificate la vostra posizione: se non siete in regola con i tributi comunali provvedete immediatamente.

Pubblicato da De Luca Sindaco di Messina su Domenica 20 ottobre 2019