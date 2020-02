Al via oggi, la seconda edizione de “U Cannaluvari Missinisi”

Al via oggi, giovedì 20, la 2^ edizione de “U Cannaluvari Missinisi – Il più bel Carnevale dello Stretto”, cartellone di iniziative promosse dall’Amministrazione comunale che animeranno la città ed i villaggi sino a martedì 25.

Nel programma di oggi, sono state queste le iniziative previste: alle ore 9.30, la “Sfilata di Carnevale”, curata dall’istituto Pajno – La Pira, che da piazza Unione Europea, attraverso via I° Settembre, ha raggiunto piazza Duomo; alle 11, la sfilata “Ecomaschera”, curata dall’istituto Cannizzaro – Galatti, che da via Faranda ha percorso le vie A. Martino e T. Cannizzaro sino a piazza Cairoli; alle 15 vi è stato il Carnevale a Larderia; e alle 18.30, alla Galleria Vittorio Emanuele, si terrà un Concerto Carnascialesco del coro Gaudemus in Domino, diretto dal Maestro Aldo Beninati.