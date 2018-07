Alberto De Luca (presidente del IV° Quartiere di Messina) sulla propria pagina Facebook, riferisce: “in processione per San Camillo. A margine mi sono confrontato col sindaco e a breve interverremo per tutti gli alberi del centro, circonvallazione compresa”.

“E poi, misure drastiche per il degrado di alcune vie, come la spazzatura in via San Filippo Bianchi, l’oscurità di via Rocca Guelfonia e tanto altro. Se sarà necessario faremo qualche blitz. Stay Tuned”.