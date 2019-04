Alessio Cardinale (Adiantum): “Menzogne in Movimento”

"LA SIGNORA NADIA SOMMA, BLOGGER DE... IL FATTO QUOTIDIANO SI E' DISTINTA PER UNA OPERAZIONE AI LIMITI DELLA CORRETTEZZA SPACCIANDO LA NEONATA ASSOCIAZIONE -PADRI IN MOVIMENTO- (QUELLA FONDATA DAL SIGNOR GOLEBIEWSKI) PER RAPPRESENTANTE DELL'INTERA CATREGORIA DEI PADRI SEPARATI"

Lo scrive in questo articolo, Alessio Cardinale, del sodalizio associativo Adiantum: “MENZOGNE IN MOVIMENTO”.

“La signora Nadia Somma, attivista di un centro antiviolenza e blogger del Fatto Quotidiano, è una professionista molto impegnata sul fronte dell’ideologia femminista/donnista. Normalmente, condisce i suoi contenuti con i soliti ingredienti acchiappa-finanziamenti: patriarcato senza fine, uomini carnefici e donne vittime, gap salariale del 1200%, Pillon di qua e Pillon di là. Normale esercizio di Democrazia, si direbbe; per cui, nulla quaestio. Di recente, però, la Somma si è distinta per una operazione ai limiti della correttezza, spacciando la neonata associazione -Padri in movimento- (quella fondata dal signor Golebiewski) per rappresentante dell’intera categoria dei padri separati”.

“A nostro avviso, vista l’enormità della cosa (Jakub Goliebewski rappresenta se stesso ed un numero esiguo di iscritti) la Somma ha abusato dell’inconsapevole – questa volta sì – editore per ingannare i lettori del Fatto con un atto di grave disinformazione. Non verrebbe certo condannata per questo, ed il modesto Golebiewski non potrebbe che ringraziare per l’inaspettata vetrina concessagli, però riteniamo che sia doveroso segnalare all’editore del Fatto Quotidiano che l’autrice dell’articolo ha volutamente ingannato, con un basso espediente, gli inconsapevoli lettori dell’autorevole testata giornalistica”.

“Per chi non è informato, segnaliamo il link dell’articolo https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/04/11/il-ddl-pillon-non-piace-proprio-a-nessuno-nemmeno-ai-padri/5100965/”!

Per chi si volesse unire, ed inviare una mail di civile protesta al direttore del Fatto Online ed alla coordinatrice dei blog, ecco qui gli indirizzi: “petergomez@ilfattoquotidiano.com (direttore) – p.maola@ilfattoquotidiano.it (coordinatrice)”.