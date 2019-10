Alessio Ossino, da senza casa ad una vacanza in crociera nel Mediterraneo [Video]

Alessio Ossino, da senza casa ad una vacanza in crociera nel Mediterraneo…, con la compagnia del suo nuovo amore Concetta Salmeri.

Scrive, Ossino: “ci siamo innamorati in un video clip intitolato Ubriachi d’amore, abbiamo approfittato a svelare il nostro amore con l’occasione della partenza in crociera, non ho voluto dirlo prima per non ferire nessuno”.

Ora dico solo una cosa: “sono uscito dagli ospedali ed ho voluto festeggiare tutto questo in crociera, adesso voglio pensare solo al nostro amore e alla musica e senz’altro ai miei fan e dico sempre nella vita justice”!

La nuova compagna, afferma: “sono Concetta Salmeri sono mamma di tre stupendi bambini e sono molto felice di avere al mio fianco Alessio Ossino che ama tanto i miei figli. E’ una persona molto adorabile ma soprattutto comprensiva, lo amo tantissimo spero in un nostro meraviglioso futuro… sicuramente e presto ne vedrete delle belle… lo seguirò sempre nel bene e nel male”.