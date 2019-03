Alla ex Provincia Regionale: presentata questa mattina, l’iniziativa benefica promossa dal Club Kiwanis Antonello da Messina

Presentata stamattina alla Sala Consiglio della Città Metropolitana di Messina l’iniziativa benefica promossa dal Club Kiwanis Antonello da Messina con la partecipazione del Kiwanis Club Messina, della Coop. Sociale Faro ’85, dei ragazzi e volontari del Don Orione e dai volontari dell’Accir. L’evento i cui dettagli sono stati illustrati dall’avv. Silvana Paratore che ha moderato l’incontro di presentazione della manifestazione, si svolgerà Sabato 30 marzo alle ore 10.00, nel Salone degli Specchi della Città Metropolitana.

Due i momenti salienti dell’iniziativa che prevederà la presenza del dott. Francesco Mangano dell’Ispettorato provinciale del Lavoro che relazionerà sulla normativa vigente che regola l’avviamento al lavoro dei diversamente abili sia nel settore privato che in quello pubblico. A seguire prevista una cerimonia di premiazione dei ragazzi speciali che nell’Oratorio dell’Istituto Don Orione, con la collaborazione della Soc. Coop. Faro 85, hanno realizzato nei mesi trascorsi, dei capolavori di pittura amabilmente guidati dal maestro artista Oteri Giovanni in arte G8, socio del Kiwanis Messina. La tecnica utilizzata come precisato dallo stesso artista presente alla conferenza stampa è stato il dripping ossia gocciolamento, tecnica pittorica che richiede la voglia di mescolare colori per dar vita a forme cromatiche diverse, espressioni dell’emotività del proprio io in piena contemporaneità e senza alcun condizionamento esterno. Le opere così dipinte saranno vendute ed il ricavato verrà devoluto a sostegno dell’ACCIR (Associazione Cattolica Culturale Italiana Radiooperatori) che si occupa da anni di sostegno alla disabilità così come precisato dal Responsabile del Nucleo di assistenza Accir Rosario Tuvè nel suo intervento.

A spiegare come nasce l’iniziativa la presidente del Kiwanis Messina Mariella Di Giorgi che ha ricordato come il Kiwanis Antonello e Messina non siano nuovi ad iniziative simili che negli anni hanno consentito di poter fornire concreto aiuto ai bimbi disabili del territorio. Apprezzamento per il lavoro svolto dai ragazzi speciali è stato espresso anche dal presidente del Kiwanis Antonello da Messina ing. Orazio Nicosia che ha spiegato come si svolgerà l’evento aperto a tutti.