Alla Prefettura di Messina: si è tenuta oggi, una riunione per avviare un monitoraggio sugli edifici abbandonati

Avviare un monitoraggio su tutto il territorio della Provincia di Messina, al fine di censire eventuali immobili che si trovino in stato di abbandono e possano costituire un rischio per la pubblica incolumità con ripercussioni di carattere igienico sanitario. E’ stato questo, l’argomento sul quale si è tenuto stamani alla Prefettura un incontro presieduto dal prefetto dottoressa Maria Carmela Librizzi e dal sindaco metropolitano Cateno De Luca, in attuazione del Decreto Sicurezza.

Sono stati presenti in questa occasione: “i vertici delle forze dell’ordine e primi cittadini rappresentanti dei comuni di Messina, Barcellona, Milazzo, Patti e Taormina, i comandanti delle polizie locali, i responsabili di Rete ferroviaria italiana, dell’Istituto Autonomo Case Popolari, la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali e l’Autorità Portuale”.

La dottoressa Librizzi, ha posto l’accento sulla ricognizione che è già stata compita dagli enti locali unitamente ai componenti dei corpi di Polizia sulla presenza di strutture che versano in una situazione di degrado, i quali rappresentano motivo di preoccupazione, dal momento che potrebbero essere utilizzati come luoghi di spaccio e consumo di droga, ma anche per le condizioni collegate alla salubrità degli ambienti con probabili ripercussioni alla pubblica e privata incolumità e per anticipare… fermando sul nascere le occupazioni abusive.

L’obiettivo finale, è quello di assicurare la messa in sicurezza di queste zone sia che siano di proprietà pubblica o privata. In relazione agli edifici pubblici, essi dovranno venire vigilati dai vigili urbani in maniera tale che si evitino occupazioni abusivi ed attività non lecite; per quelli privati, i sindaci dovranno emettere le ordinanze, intimando ai proprietari di adottare misure di prevenzione che li rendano sicuri.