Alla presenza del Sindaco Cateno De Luca , si è tenuta una cerimonia nel Salone delle Bandiere

Alla presenza del Sindaco Cateno De Luca sono stati firmati oggi nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca i contratti di assunzione individuale di 46 nuovi agenti-istruttori del Corpo di Polizia Municipale. Sono stati stipulati contratti a tempo pieno e determinato con un contratto della durata di un anno e l’ingresso in servizio dalla prossima settimana. E’ previsto da parte della sezione Formazione e Statistica del Comando un corso di formazione della durata di tre settimane al termine del quale, dopo il guramento davanti al Sindaco De Luca, i nuovi agenti-istruttori saranno operativi nei servizi di viabilità e sicurezza urbana.

“Si conclude un iter abbastanza travagliato – ha dichiarato il Sindaco De Luca – che attraverso l’ottenimento di un finanziamento da parte del Comune di Messina ci consente di dare un segnale ancora più forte di presenza sul territorio. Il Corpo di Polizia Municipale, come dico spesso, è lo specchio dell’autorevolezza di un Sindaco. Se funziona, significa che c’è quell’autorevolezza che dal Palazzo si diffonde all’interno della città. Caso contrario, vuol dire che qualcosa non funziona nell’organizzazione e nella struttura. Per noi quello di oggi è un momento molto importante, tenevamo molto affinché il percorso fosse completato nella maniera più idonea possibile. I ritardi non sono dipesi ovviamente dalla nostra volontà, ora si chiude questa fase ed entrate in servizio. Aver superato la selezione pubblica è per noi garanzia delle vostre qualità. Firmate un contratto annuale, ma tutti noi sappiamo, come già avvenuto in passato, che il regno del precariato può sfociare in altri tipi di percorsi e per tale ragione mi auguro che non sia transitorio”.