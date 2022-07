Alla presenza del Sindaco Federico Basile, nel corso di una conferenza stampa oggi a Palazzo Zanca, sono stati presentati i concerti “# LIVEME”, nell’ambito del cartellone “Messina Città degli Eventi e della Musica”.

All’incontro con la stampa hanno preso parte il Vicesindaco e Assessore agli Spettacoli e ai Grandi Eventi Cittadini Francesco Gallo, l’Assessore al Turismo e Brand Messina Enzo Caruso ed il noto attore messinese Nino Frassica.

Il Sindaco Basile ha evidenziato “come la collaborazione di tutte le componenti sia indispensabile affinché la nostra città si rilanci in tutti i settori. Riconosco pubblicamente il merito al Vicesindaco Gallo di avere mantenuto l’impegno di recuperare a luglio i sette eventi rinviati a dicembre per la pandemia. A Nino Frassica attribuisco, oltre alle sue indiscusse e grandissime capacità di attore, il grande amore per la città ed insieme porteremo avanti progetti importanti per Messina. Abbiamo creato le condizioni per rilanciare la città e tutti insieme possiamo farlo”.

L’Assessore Gallo, nell’annunciare i sette spettacoli da domani a domenica 17, ha spiegato che: “si riparte con gli stessi artisti e qualche novità rispetto al programma rinviato lo scorso Natale. Il tema però è anche un altro, cioè progettare gli spettacoli e la vita culturale di Messina attraverso un’organizzazione a cui stiamo lavorando; all’Amministrazione comunale farebbe molto piacere avere Nino Frassica non solo testimonial, ma anche nel ruolo di figura esperta e guida a questo processo ed alla nascita di una nuova realtà”.

L’Assessore Caruso ha così sintetizzato: “portiamo Messina fuori dallo Stretto per riconquistarsi uno spazio a livello nazionale dal punto di vista musicale, culturale, teatrale e dello spettacolo”.

“Sono molto contento di tornare nella mia città – ha sottolineato l’attore Nino Frassica – sabato prossimo mi esibirò col gruppo musicale Los Plaggers Band, composto da messinesi, con i quali abbiamo girato l’Italia con centinaia di concerti. Questo è l’inizio di un percorso di messinesità; il mio obiettivo è tornare qui ed individuare nuovi artisti e musicisti da lanciare nel panorama nazionale. Sono a disposizione di Messina, tra l’altro sono anche testimonial dell’Acr”.

La kermesse # LIVEME prevede sette serate di musica a piazza Duomo, a partire da domani, venerdì 8, con il concerto di Carmen Consoli; a seguire sabato 9, Nino Frassica &Los Plaggers Band; domenica 10, la Nuova Compagnia di Canto Popolare; giovedì 14, i Tinturia; venerdì 15 sarà la volta di Achille Lauro; sabato 16, l’Accademia Filarmonica di Messina; e infine domenica 17, il rapper Clementino.