Alla Questura di Messina, una promozione di funzionari

Si è insediato lo scorso luglio, il Capo di Gabinetto ora promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato, Enzo Coccoli. La notizia è arrivata ieri insieme alle sincere congratulazioni di colleghi ed amici. Una carriera densa, variegata, costellata di numerosi successi conseguiti tra la Sicilia, la Sardegna e la Calabria. Più di 25 anni di servizio spesi tra Uffici di Squadre Mobili e Commissariati distaccati, l’ultimo dei quali Taormina dove ha contribuito, in modo estremamente significativo, al buon esito del G7.

Tante le indagini svolte, le bande criminali sgominate, i delinquenti assicurati alla giustizia, i servizi di ordine e sicurezza pubblica diretti brillantemente. Un importante e meritatissimo traguardo peraltro non isolato.

Ed infatti festeggiamenti anche per altre due promozioni: “quella a vice questore della Polizia di Stato del vice dirigente della Squadra Mobile, Carmelo Alba e quella a vice questore Aggiunto della dirigente dell’Ufficio Immigrazione, Anna Sammarro. Due funzionari validi, impegnati, professionali, in Polizia rispettivamente da 14 anni il primo e 9 anni la seconda. Un’attività anche la loro ricca, multiforme, piena di soddisfazioni raccolte in diverse regioni italiane ed in altrettanti differenti settori di competenza. Un grande -in bocca al lupo- per una sempre più sfavillante carriera”.