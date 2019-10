LA RICHIESTA DELLA MISURA CAUTELARE, E' STATA AVANZATA DALLA LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA, GUIDATA DAL DOTTOR ANGELO CAVALLO, A CARICO DI DUE PERSONE DEL POSTO, RITENUTE RESPONSABILI DI RAPINA PLURIAGGRAVATA IN CONCORSO E LESIONI PLURIAGGRAVATE IN CONCORSO COMMESSE IN PIENA NOTTE IL 24 SETTEMBRE SCORSO AI DANNI DI UNA ANZIANA 90ENNE, NEL PIENO CENTRO STORICO DEL COMUNE DI BROLO

All’alba di oggi, a Brolo, i Carabinieri della Compagnia di Patti hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Patti (ME), Dott. Ugo Domenico Molina, su richiesta della locale Procura della Repubblica, guidata dal Procuratore Angelo Cavallo, a carico di due persone del posto ritenute responsabili di rapina pluriaggravata in concorso e lesioni personali pluriaggravate in concorso, commessa, in piena notte, il 24 settembre scorso, in danno un’anziana signora 90enne, nel pieno centro storico del comune di Brolo.

I particolari dell’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che sarà tenuta oggi alle ore 11:00 presso il Comando Provinciale Carabinieri di Messina.