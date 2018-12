Alle 18.30 in via Garibaldi, a Messina, un Suv ha tagliato la strada a uno scooter

Alle 18.30 di oggi, l’atmosfera natalizia che si respira in questi giorni è stata funestata da un incidente stradale verificatosi in via Garibaldi nelle vicinanze di piazza Cairoli. In questa circostanza, un Suv ha tagliato la strada ad uno scooter Honda Foresghit attraverso il quale si spostavano due persone.

A seguito dell’impatto tra i due mezzi, gli occupanti del ciclomotore sono finiti a terra. Prontamente i due sono stati soccorsi e medicati dai sanitari del 118 giunti sul posto in concomitanza con i carabinieri che hanno provveduto a far fluidificare il traffico. Ad adoperarsi per effettuare i rilievi che dovranno servire per stabilire la dinamica dei fatti accaduti, sono intervenuti gli agenti della Squadra Infortunistica della Polizia Municipale.