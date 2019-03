Alle 18, si è verificato uno scontro tra due ciclomotori

IN VIA GARIBALDI, INCROCIO VIA PRIMO SETTEMBRE A MESSINA

Alle ore 18 circa, si sono scontrati in via Garibaldi ad incorcio con la via primo settembre a Messina, due ciclomotori. Le cause alla base dell’impatto sono ancora da stabilire. Dopo l’urto, uno dei due conducenti ha avuto la peggio visto che è stato sbalzato a vari metri dal suo mezzo.

L’intervento dei soccorsi, è stato immediato, sul posto infatti, nella corsia lato monte è giunta una ambulanza del 118 per prestare assistenza ai soggetti coinvolti. Le condizione del ferito, non sembrano essere gravi.