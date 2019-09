Alle 19 circa, si è verificato un incidente, sull’autostrada A18 Messina-Catania, subito dopo il casello di Tremestieri

UNA BMW X6 DI COLORE GRIGIO, SI E' RIBALTATA ALL'USCITA DI UNA GALLERIA IN DIREZIONE DELLA CITTA' ETNEA

Alle ore 19 circa, si è verificato un incidente, sull’autostrada A18 Messina-Catania, immediatamente dopo il casello di Tremestieri in direzione della Città etnea ed all’uscita di una galleria. Le cause che hanno determinato il ribaltamento di una Bmw x6 di colore grigio sono in fase di accertamento.

Sul luogo dell’impatto, sono giunte alcune pattuglie della Polizia Stradale. I sanitari intervenuti sul posto hanno riscontrato come le condizioni degli occupanti della vettura non destassero preoccupazioni, malgrado un comprensibile stato di shock li abbia colti nell’immediatezza del sinistro.