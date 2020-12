Alle 8.30 di oggi a Messina e’ deceduto un fruttivendolo. L’uomo e’ stato stroncato da un infarto che lo ha colto mentre si trovava presso la propria attivita’ commerciale di viale Annunziata.

Sul posto per i soccorsi, sono giunti gli operatori del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro se non constatare l’avvenuta dipartita. Nella zona, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia Centro.