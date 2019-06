Alle 9.27 si è conclusa la fase di “despolettamento” della bomba della seconda guerra mondiale trovata a Messina [Video]

IN UN CANTIERE DI VIA DON BLASCO

Si è conclusa alle ore 9.27, la fase per “despolettare” l’ordigno risalente alla seconda guerra mondiale, ritrovato in un cantiere di via Don Blasco a Messina

La bomba ormai disattivata, è stata preparata dagli uomini del IV° Genio guastatori di Palermo per essere trasportata in una cava di Santo Stefano per essere fatta brillare. Alle 11.30, è partita la carovana verso il sito prescelto. Nel frattempo, nella zona gialla è stata riaperta la circolazione pedonale e veicolare, dunque i residenti hanno potuto fare rientro nelle loro case.